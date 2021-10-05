Более 690 млрд тенге держат казахстанцы в иностранных банках

При этом 494 физических лица задекларировали 666 объектов недвижимости за пределами Казахстана в 26 странах.

440 казахстанцев держат на счетах зарубежных банков в 58 странах 691 млрд тенге. Об итогах первого этапа всеобщего декларирования рассказали в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.

По данным КГД, к окончанию срока представления - на 15 сентября 2021 года - декларацию представили 497 283 человека или 103,4% от ожидаемого количества декларантов первого этапа всеобщего декларирования.

Из 497 тыс. физических лиц, представших декларацию, 440 физических лиц имеют банковские счета в иностранных банках 58 стран. Общая сумма денег составляет 691 млрд тенге (курс тенге по состоянию на 31.12. 2020 г.). Открыто наибольшее количество банковских счетов в Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки, Швейцарии. Комитет госдоходов

При этом 494 физических лица задекларировали 666 объектов недвижимости за пределами Казахстана в 26 странах, из них 436 объектов в России, 44 в ОАЭ, 38 в Турции и т.д. 1030 физических лиц задекларировали 1198 транспортных средств, зарегистрированных в 49 иностранных государствах, из них 292 в России, 235 в Армении, 221 в Японии, 162 в Германии и т.д.

47 физических лиц имеют долю участия в 57 юридических лицах за пределами нашей страны, это в России, Кипре, ОАЭ и т.д.

1585 человек отразили наличие доли участия в строительстве 1603 объектов недвижимости в 11 странах, из них в Казахстане 1568.

116 человек задекларировали инвестиционное золото;

918 человек задекларировали ценные бумаги в 25 странах;

608 человек имеют паи в 635 паевых инвестиционных фондах;

212 человек имеют 218 объектов интеллектуальной собственности, авторского права;

355 человек имеют дебиторскую задолженность;

578 человек имеют кредиторскую задолженность.

При этом 1 704 физлица передали 2 327 объектов в доверительное управление.

Как пояснили в КГД, после декларации об активах и обязательствах, в последующие годы представляется декларация о доходах и имуществе, которая предназначена для отражения физическими лицами информации о доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами РК, а также приобретении или отчуждении имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, в том числе за пределами республики.

Кроме того, в декларации о доходах и имуществе физическим лицам необходимо отражать сведения об источниках покрытия расходов на приобретение в течение отчетного налогового периода недвижимого имущества, механических транспортных средств и прицепов к ним, доли участия в уставном капитале юридического лица, ценных бумаг, инвестиционного золота, производных финансовых инструментов, доли участия в жилищном строительстве.

При этом установлен конкретный перечень физических лиц, на которых будет возложено обязательство по представлению ежегодной декларации.

Исключается обязательство по представлению ежегодной декларации при условии отсутствия движения активов и получения доходов, подлежащих обложению физическим лицом самостоятельно, а так же отсутствия доходов и активов за пределами РК.

Это позволит снизить количество декларантов обязанных представлять ежегодно декларацию в 3,7 раза с 12,9 млн человек до 3,5 млн человек, - отметили в комитете.

Для разъяснения положений всеобщего декларирования запущен Контакт центр по налоговым и таможенным вопросам на платформе единого республиканского номера 1414.

Напомним, первыми задекларировали свои личные активы и обязательства государственные служащие и лица, приравненные к ним, и их супруги, поскольку данная категория является наиболее подготовленной категорией граждан.

Вторыми с 1 января 2023 года представят "входную" декларацию об активах и обязательствах работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, и их супруги.

С 1 января 2024 года декларированием будут охвачены представители бизнеса, это руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, со своими супругами.

И последними с 1 января 2025 года пройдет декларирование оставшихся категорий граждан.

По предварительным данным, в систему всеобщего декларирования войдут 13 млн человек.

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