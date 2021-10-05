Как не набрать лишние килограммы в холода, рассказала диетолог

Диетолог дала два совета, как "согреть" организм с помощью еды, не испортив при этом фигуру.

Как не набрать вес в холода, рассказала диетолог Анна Ивашкевич, передает zakon.kz.

В интервью радио Sputnik она дала два совета, как "согреть" организм с помощью еды, не испортив при этом фигуру.

В идеале, нужно стремиться к тому, чтобы все приемы пищи за день были теплыми или даже горячими. Следует отдавать предпочтение чему-то более теплому и отказаться в данный период от перекусов холодного типа, - посоветовала диетолог.

По ее словам, второй способ не переедать в холодную погоду - отдавать предпочтение сытным завтракам.

Утро стоит начинать с плотного завтрака. Этот совет в холодное время года более актуален, чем всегда. Если мы замерзнем с самого утра, когда выйдем из дома на холод, то наш аппетит усилится. Пока вы доедете до работы, вы уже будете хотеть съесть все, что только попадется под руку. Чаще всего это "печенюшки", от которых мы ничего полезного не получаем и хотим есть после них уже буквально через час. Анна Ивашкевич

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