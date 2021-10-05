Запрет на вывоз маточного поголовья скота вводят в Казахстане

Запрет вводится на полгода.

Министр сельского хозяйства РК и министр финансов РК подписали совместный приказ от 1 октября 2021 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает zakon.kz.

Утвердить перечень товаров, вывоз которых с территории Республики Казахстан запрещен сроком на шесть месяцев, - говорится в документе.

В перечень вошло маточное поголовье крупного и мелкого рогатого скота.

Приказ вводится в действие с 15 октября 2021 года.

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