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Казахстанца задержали в Кыргызстане

Фото: Zakon.kz 5 октября 2021, 17:34

Он входил в ОПГ в Кыргызстане.

В Кыргызстане задержали гражданина Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Задержан член ОПГ – гражданин Казахстана, - сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

Задержанный неоднократно был судим на территории РК за хранение наркотиков, оружия, разбой и создание организованной преступной группы, а также контроль за сбыт похищаемого на территории Казахстана, Кыргызстана и других стран СНГ дорогостоящих автомобилей.

Он водворен в СИЗО.

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