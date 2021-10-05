Казахстанца задержали в Кыргызстане

Он входил в ОПГ в Кыргызстане.

В Кыргызстане задержали гражданина Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Задержан член ОПГ – гражданин Казахстана, - сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

Задержанный неоднократно был судим на территории РК за хранение наркотиков, оружия, разбой и создание организованной преступной группы, а также контроль за сбыт похищаемого на территории Казахстана, Кыргызстана и других стран СНГ дорогостоящих автомобилей.

Он водворен в СИЗО.

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