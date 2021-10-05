Трое казахстанцев стартовали на теннисном турнире в Испании

Два других казахстанских спортсмена сумели успешно пройти первых круг основных соревнований.

3 октября на грунтовых кортах испанской Барселоны стартовал международный турнир Академии Эмилио Санчеса, передает zakon.kz.

На эти соревнования были заявлены три представителя казахстанского тенниса – Денис Евсеев, Тимофей Скатов и Дмитрий Попко. Первый из этого списка алматинец Денис Евсеев смог добраться до финала квалификации и там проиграл хозяину площадок Николасу Альваресу Варона – 6:3, 2:6, 1:6.

В свою очередь, два других казахстанских спортсмена сумели успешно пройти первый круг основных соревнований, преодолев двойной французский бастион.

Дмитрий Попко – Тристан Ламасин 6:3, 6:2.Тимофей Скатов – Мануель Гуинар 3:6, 7:6, 6:1.

Куандык Шынасилов

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