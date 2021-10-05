Тело вез на велосипеде - появились подробности жестокого убийства в Костанае

Подозреваемым в жестоком убийстве оказался 34-летний житель Костаная - охранник данного дачного общества.

Ранее стало известно, что сотрудники криминальной полиции Департамента полиции Костанайской области раскрыли особо тяжкое преступление - убийство, передает zakon.kz.

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Как сообщает "Алау", 1 октября в южный отдел полиции поступило заявление от 66-летней женщины, которая проживает на территории дачного общества "Краснопартизанское", о пропаже ее сына.

45-летний мужчина, который жил вместе с матерью, ушел за пять дней до этого и на связь не выходил. По данному факту полиция начала розыскные мероприятия.

Было возбуждено уголовное дело. Провели все необходимые следственно-оперативные мероприятия, и 4 октября мы задержали преступника, который сознался в совершении убийства, показал все обстоятельства. Причиной явилась обыкновенная ссора между мужчинами, - рассказал подробности и.о. начальника ДП Костанайской области Кайрат Дюсембеков.

Как выяснилось, 34-летний житель Костаная - охранник данного дачного общества - до смерти избил потерпевшего.

Потом завернул его в покрывало, погрузил на велосипед и провез тело несколько сотен метров к реке, где опустил в Тобол и придавил камнями. Назначен ряд экспертиз.

В состоянии алкогольного, не алкогольного - это дает гистология, это дней 20. Первоначальный диагноз есть, у него переломы грудины, ребер, свода основания черепа. Вариантов подозревать кого-либо еще нет, потому что, во-первых, подозреваемый сам показал место, куда он спрятал труп. Во-вторых, покрывало, в которое был завернут труп, принадлежит нашему подозреваемому. Кайрат Дюсембеков

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый арестован и водворен в изолятор временного содержания Костаная. Проводятся необходимые следственные действия.

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