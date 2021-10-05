Правила поведения при гололеде и тумане напомнили в ДЧС Нур-Султана и Алматы

Приложение zakon.kz
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Также из-за холодов возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана предупреждает о том, что, согласно данным РГП "Казгидромет", 6 октября 2021 года на территории столицы ожидается ночью и утром гололед, туман, передает zakon.kz.
ДЧС города рекомендует жителям и гостям столицы соблюдать следующие правила поведения при гололеде:
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
При тумане необходимо:
- водителям следует избегать резкого торможения. Если все же приходится выезжать на трассу, в зоне тумана необходимо значительно снизить скорость, а если видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Также нужно обязательно включать габаритные огни и избегать внезапных маневров - обгонов и перестроений.
- пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода;
- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;
Также сообщается, что в горах Алматы 6-7 октября ожидаются осадки - дождь, снег. Ночью и утром туман.
В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил использования электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования печей на твердом топлив, использования самодельных нагревательных устройств.
Департамент по ЧС Алматы предупреждает:
- недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию;
- нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы, они должны быть только заводского изготовления;
- нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;
- категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке;
- в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.
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