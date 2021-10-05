Аукенов освобожден от должности вице-министра труда и соцзащиты

Вышло соответствующее постановление правительства.

Ерлан Аукенов освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Постановлением правительства РК Аукенов Ерлан Муратович освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Аукенов родился 5 сентября 1984 года в г. Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, специальность "Государственное и местное управление"

Университет Бредфорда (Великобритания), специальность "Государственная политика"

Международная Академия Бизнеса, специальность "Корпоративный менеджмент"

Лондонская школа экономики и политических наук, магистратура (2018)

Степень МВА (Master of Business Administration) "Развитие городов"

Трудовой стаж:

· Работал в бизнес-структурах и неправительственных организациях (2002-2007);

· Заместитель директора Департамента по управлению активами Национального научно-технического холдинга "Самғау" (2007-2008);

· Помощник министра образования и науки, Директор департамента Министерства образования и науки РК (2008-2010);

· Руководящие должности в аппарате акима Восточно-Казахстанской области (2010-2011);

· Государственный инспектор Администрации Президента РК, курировал Карагандинскую область и Министерство индустрии и новых технологий РК (2011-04.2014);

· Заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам развития предпринимательства, промышленности, внешнеэкономических связей и туризма (04.2014-08.2015);

· Заместитель акима города Алматы (08.2015-08.2017);

· Заместитель акима города Алматы (01.09.2018-08.2019);

· Вице-министр труда и соцзащиты Республики Казахстан (с 09.2019).

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