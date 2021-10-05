Цена нефти Brent впервые за три года поднялась выше $82 за баррель

На максимуме дня фьючерс на Brent дорожал почти на 1% относительно предыдущего закрытия.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялась выше $82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, сообщает zakon.kz.

На максимуме дня баррель Brent дорожал до $82,02, прибавляя 0,89% к предыдущему закрытию. В последний раз стоимость нефти Brent поднималась выше $82 на торгах 11 октября 2018 года, пишет РБК.

С начала 2021 года Brent подорожала на 58%.

Стоимость нефти WTI также повышается. На торгах во вторник ноябрьский контракт подорожал на 0,7% — до $78,18 за баррель. Это самый высокий уровень с 2014 года.

Цены на нефть поднялись к трехлетнему максимуму после решения участников ОПЕК+ на заседании в понедельник придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи сырья на 400 тыс. баррелей ежемесячно.

Картель решил не менять ничего в своем плане, что во многом справедливо, ведь уже к концу четвертого квартала на фоне замедления темпов глобального экономического роста мы можем столкнуться с ситуацией, когда локальный дефицит нефти полностью будет нивелирован, рынок станет сбалансированным, — сказал эксперт "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

По мнению нефтетрейдера, политика ОПЕК+ будет основным фактором, влияющим на цены на нефть в ближайшие месяцы. Шансы на возвращение поставок нефти из Ирана в этом году малы, а американские производители сланцевой нефти не вкладывают достаточно средств для быстрого увеличения добычи, заявил директор Vitol в Азии Майк Мюллер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!