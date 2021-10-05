В Павлодаре женщина совершила самоубийство

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По данному факту проводится досудебное расследование.
В Павлодаре женщина совершила суицид, выпрыгнув с 8 этажа, сообщает zakon.kz.
В Павлодаре 5 октября в 7.13 утра на козырьке магазина, расположенного в доме по ул. Бектурова, 50/1, обнаружен труп горожанки 1972 года рождения, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона 8 этажа, - сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК.
Также назначены необходимые экспертизы.
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