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В Павлодаре женщина совершила самоубийство

Фото: zakon.kz 5 октября 2021, 19:32

По данному факту проводится досудебное расследование.

В Павлодаре женщина совершила суицид, выпрыгнув с 8 этажа, сообщает zakon.kz.

В Павлодаре 5 октября в 7.13 утра на козырьке магазина, расположенного в доме по ул. Бектурова, 50/1, обнаружен труп горожанки 1972 года рождения, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона 8 этажа, - сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК.

Также назначены необходимые экспертизы.

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