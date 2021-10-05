90 уток обнаружили в авто у жителей Кызылординской области

Все вещественные доказательства изъяты.

При проверке автомобиля были обнаружены три охотничьих ружья, 22 лысухи (вид дикой утки) и 68 уток, передает zakon.kz.

3 октября около 23:30 в отдел полиции Аральского района ДП Кызылординской области от сотрудника Кызылординского регионального филиала РГКП ПО "Охотзоопром" поступило сообщение по факту незаконной охоты. В сообщении указано, что в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками филиала совместно с сотрудниками отдела полиции вблизи аула Каратерен остановлена автомашина Niva под управлением 46-летнего водителя, - сообщает пресс-служба МВД РК.

Задержаны трое жителей области в возрасте 46, 52 и 55 лет.

Все вещественные доказательства изъяты.

По данному факту отделом полиции Жалагашского района проводится досудебное расследование по части 3 статьи 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

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