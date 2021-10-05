Судно с людьми затонуло в заливе Белого моря

Трое человек числятся пропавшими, один выжил и вторая погибла в больнице.

Российское судно "Фаворит" потерпело бедствие и затонуло в Кандалакшском заливе Белого моря в районе деревни Кашкаранцы, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, спасшаяся пассажирка умерла от переохлаждения по пути в больницу.

Трое без вести пропавших, один мужчина живой, и одна женщина умерла в скорой, - сказали в управлении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!