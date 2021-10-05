Полеты в Усть-Каменогорск временно приостановлены

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Пассажирам отмененных рейсов вернут стоимость билетов.
Аэропорт Усть-Каменогорска предупредил казахстанские авиакомпании о невозможности принять самолеты, передает zakon.kz.
Авиакомпания временно прекращает полеты из Алматы и Нур-Султана в Усть-Каменогорск. Это обусловлено извещением аэропорта Усть-Каменогорска об отмене инструментальных заходов на посадку, необходимых для соблюдения безопасности полетов в условиях ухудшения погодных условий, - сообщили в пресс-службе Air Astana.
Как уточняется, авиакомпания возобновит рейсы в аэропорт Усть-Каменогорска после обновления базы данных в соответствии с изменениями аэронавигационной службы аэропорта.
Air Astana произведет пассажирам отмененных рейсов полный возврат стоимости билетов либо бесплатное перебронирование до города Семей, - резюмируется в сообщении.
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