Цены на такси в Нур-Султане резко взлетели из-за непогоды

Как уточняется, в приложениях цены на услуги такси взлетели в два-три раза.

За прошедшие сутки из-за первого снега и гололеда в столице произошло около 100 ДТП. Улицы парализовали девятибалльные пробки. Автобусы вышли на линию с заметным опозданием, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Жители столицы пожаловались на то, что добраться до работы стало настоящей проблемой:

- Сегодня я ждал автобус 20 минут, когда обычно это занимает около 10 минут. Из-за этого опоздал на работу. - Вызвала такси за 700, а через пять минут стало 1200. - Долго-долго ждали. Из-за погоды наверно, пробки везде.

Как уточняется, в приложениях цены на услуги такси взлетели в два-три раза.

Также сообщается, что немало водителей весь день провели в шиномонтажных мастерских, где очереди местами исчислялись десятками машин.

В принципе, доступ к шиномонтажным есть, но машин много. В связи с тем, что резко похолодало и неожиданно в октябре выпал снег, решили сразу переобуться. В очереди простояли около 2,5 часа, - рассказал житель Нур-Султана Чингиз Жагипаров.

Между тем полицейские просят водителей проявлять бдительность и соблюдать правила дорожного движения.

С утра до обеда в столице зарегистрировано 75 ДТП. Пострадавших либо погибших не имеется. В связи с ухудшением погодных условий просим водителей и пешеходов соблюдать ПДД, не производить резких маневров. Данные нарушения повлекут ДТП, - сказал начальник отдела УАП ДП Нур-Султана Бауыржан Токжуманов.

Отмечается, что аналогичная погода сохранится и в ближайшие дни. К концу недели астанчан ждет небольшое потепление.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!