В ООН предрекают водный коллапс на Земле к 2050 году

По прогнозам организации, к этому времени цифра тех, кто будет испытывать проблемы с доступом к воде, перевалит за пять миллиардов.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая является специализированным учреждением ООН, опубликовала доклад, в котором предрекла проблемы с водой на Земле, которые могут обернуться серьезнейшим кризисом, передает zakon.kz.

Число бедствий, связанных с паводками, выросло за последние 20 лет более чем на 130%, а число засух и их продолжительность увеличилось за этот период почти на треть. При этом изменения климата продолжаются, а потому следует ожидать в будущем осложнения ситуации с доступом к водным ресурсам, - пишет ren.tv.

В ВМО обратили внимание на то, что в 2018 году 3,6 млрд человек не имели достаточного доступа к воде по крайней мере в течение одного месяца в году. По прогнозам организации, к 2050 году цифра тех, кто будет испытывать проблемы с доступом к воде, перевалит за пять миллиардов.

Организация указывает, что за последние двадцать лет водные запасы на поверхности и в подповерхностной зоне Земли, включая почвенную влагу, снег и лед, уменьшались со скоростью один сантиметр в год. Наиболее всего это было заметно в Гренландии в Антарктике, однако значительные запасы воды также были утеряны и "в более низких широтах", - отмечается в сообщении.

Ситуацию усугубляет тот факт, что лишь полпроцента водных ресурсов на планете пригодны для использования и доступны в качестве пресной воды. В прошлом году, в странах, которые фиксируют дефицит пригодной для питья пресной воды, ощущали на себе эту проблему около двух миллионов человек.

По словам генсека ВМО Петтери Тааласа, повышение температуры приводит к изменению характера осадков на глобальном и региональном уровне, что влечет за собой "сдвиг сельскохозяйственных сезонов и оказывает серьезное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье и благополучие людей".

Нам необходимо осознать, что на нас надвигается водный кризис, - заявил Таалас.

Авторы доклада указали на необходимость инвестиций в "комплексное управление водными ресурсами", а также в системы раннего предупреждения о засухах и паводках в странах, которые подвержены более высокому риску их возникновения.

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