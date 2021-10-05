Школьники и учитель отравились газом из баллончика в Шымкенте

На место ЧП приехали сразу три бригады скорой.

Троих отравившихся доставили в больницу с тошнотой и головокружением, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Инцидент произошел утром в коридоре школы. Девочка разбрызгала баллончик, который дал ей для защиты отец. На учебный процесс этот случай не повлиял, - сказал замдиректора по воспитательной работе школы №55 Шымкента Нурмахамбет Абдразаков.

На место ЧП приехали сразу три бригады скорой. На месте помощь оказали четырем ученикам и педагогу. Но троим понадобилась госпитализация. Сейчас все уже дома, и, по словам медиков, их здоровью ничего не угрожает. А вот родителям девочки придется писать объяснительные.

В управлении здравоохранения уверены, что пострадавшим еще повезло.

Мы у всех родителей взяли телефоны. Мы два-три дня еще будем наблюдать за ними. Если бы распылили данный газовый баллончик поблизости от.. то есть если бы дистанция была очень маленькая… Ожог роговицы, ожог слизистой оболочки носа и верхних дыхательных путей, - рассказал руководитель управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Пазылов.

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