Пермский стрелок пришел в сознание

Стрелявший находится в стабильно тяжелом состоянии и ждет перевода из реанимации в обычную палату.

Пришедший в сознание 18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, общается с помощью записок, так как не может говорить из-за трахеостомы в горле, передает zakon.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Стрелявший находится в стабильно тяжелом состоянии и ждет перевода из реанимации в обычную палату. По предварительным данным, оттуда его могут доставить в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве, - говорится в сообщении.

20 сентября первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в пермском вузе. В результате инцидента погибли шесть человек. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 43 человек.

Стрелявшего обезвредил случайно оказавшийся на месте происшествия лейтенант полиции Константин Калинин. Бекмансурова госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии ему ампутировали ногу и подключили к аппарату ИВЛ.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

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