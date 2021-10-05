Ученые назвали самые опасные и безопасные для природы упаковочные материалы

Среди безопасных материалов оказались металл, картон и бумага.

Британские исследователи сравнили период разложения разных типов упаковок и выяснила, что самой неэкологичной тарой оказались одноразовые капсулы для кофе - они продолжат загрязнять планету в ближайшие 500 лет, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Эксперты подсчитали, что каждый месяц на свалки попадает около 29 тыс. пластиковых капсул и 350 тыс. - ежегодно. До их полного уничтожения потребуется значительно больше времени, чем для других видов упаковок. Пластиковые бутылки разлагаются 400 лет, а алюминиевые банки - от 80 до 100 лет. Дольше мусора от кофе на поверхности Земли остается только стекло - некоторые ученые уверены в его неспособности к разложению, а другие считают, что процесс займет более миллиона лет. В отличие от одноразовых пластиковых коробочек, стеклянная упаковка часто используется повторно и легко поддается переработке, - говорится в сообщении.

Вредными для планеты кофейные капсулы делает их прочность. Обычно они производятся из покрытого пластиком алюминия - это необходимо, чтобы выдерживать высокое давление в кофемашине во время приготовления напитка. Однако переработке такое сырье не подлежит - практически невозможно отделить его компоненты друг от друга.

В качестве экологичной альтернативы Packaging Online предлагает многоразовые капсулы из нержавеющей стали или полностью компостируемые, которые исчезнут через два месяца. Исследователи также определили самые безопасные для природы упаковочные материалы - таковыми оказались металл, картон и бумага.

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