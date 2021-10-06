Певица Адель после шестилетнего перерыва опубликовала тизер новой песни

В конце ролика написано - "Easy on Me, 15 октября".

Британская певица Адель представила тизер своей новой песни "Easy On Me", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Трек артистки, который выйдет 15 октября, станет первым за последние шесть лет.

В своем аккаунте в twitter 15-кратная обладательница "Грэмми" разместила 20-секундный черно-белый ролик, в нем звучит короткий вступительный фортепьянный проигрыш из новой песни. Под конец ролика, который уже просмотрели более 2,3 млн человек на youtube, появляется надпись - "Easy on Me, 15 октября". Это дата премьеры полноценного трека. Название песни можно перевести с английского, как "Не будь строг со мной".

Незадолго до этого Адель намекнула в социальных сетях на выход первого с 2015 года альбома. Поклонники певицы при этом считают, что ее грядущий релиз получит название "30": предыдущие пластинки британки также были озаглавлены числами ("19", "21", "25"), по возрасту исполнительницы на момент начала работы над ними.

На данный момент последний альбом Адель - "25" — удостоился трех премий "Грэмми", победив в том числе в номинации "Лучшая пластинка года". Спустя некоторое время после его выхода певица взяла длительную карьерную паузу, а в 2019 году и вовсе объявила об уходе из музыки - как оказалось, лишь на время.

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