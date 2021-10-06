Голливудский продюсер планирует снять исторический фильм о Чингисхане в Монголии

Продюсер из Лос-Анджелеса Венди Крам рассказал, что планирует сотрудничать с монгольскими продюсерами.

Голливудский продюсер планирует снять исторический фильм о Чингисхане под названием "Godsend" в Монголии, сообщает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia.

Продюсер из Лос-Анджелеса Венди Крам рассказал, что планирует сотрудничать с монгольскими продюсерами над новым эпическим фильмом о Чингисхане.

Джей Лиотта пишет проект, действие которого происходит в 13 веке, и описывает историю геополитического конфликта, в котором маловероятные партнерские отношения соединяют культурные, идеологические и личные различия. Команда планирует подготовить производство к весне, а начать осенью следующего года.

Удачное время для показа "Godsend", так как парламент Монголии в прошлом месяце принял глобально конкурентоспособный 45-процентный льготный тариф для фильмов, снятых в Монголии, - сказала Лиотта.

Сценарий раскрывает ту сторону монгольской культуры, о которой никогда не говорил Голливуд, и ставит под сомнение исторические представления и предрассудки.

Когда вы беретесь за старинную пьесу, она должна иметь современную актуальность, и этот сценарий имеет, - добавил Крам.

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