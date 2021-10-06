Адвокат Саакашвили назвал условия для освобождения экс-президента из тюрьмы

Бека Басилая заявил, что его команда с помощью общественного давления на власти с требованием помиловать политика хочет освободить его из тюрьмы.

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заявил, что его команда с помощью общественного давления на власти с требованием помиловать политика хочет освободить его из тюрьмы, сообщает zakon.kz.

Об этом Бека Басилая рассказал Известиям. Адвокат утверждает, что поскольку дела на бывшего главу государства были возбуждены по политическим мотивам, то и его освобождение станет политическим вопросом.

Все-таки Миша Саакашвили - создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются, - рассказал юрист.

По его мнению, на такое преследование "Запад будет очень четко реагировать". Саломе Зурабишвили, нынешний президент Грузии, будет обязана отпустить его из тюрьмы, полагает Басилая.

Также он считает, что итоги выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут в Грузии 2 октября, повлияют на окончательное решение президента страны.

Говоря об экстрадиции Саакашвили на Украину, Басилая подчеркнул, что данная процедура занимает долгое время. Кроме того, украинские власти пока не направляли соответствующий запрос в Грузию,- добавил он.

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