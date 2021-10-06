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В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19 в Казахстане

Фото: zakon.kz 6 октября 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 октября 2021 года. Количество зараженных за сутки вновь возросло. По сравнению с предыдущим днем число больных стало больше на 204. Например, в Актюбинской области статистика показывает повышение на 44 пункта, а в Алматы - сразу на 91, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 290,
  • в городе Алматы – 419,
  • в городе Шымкент – 73,
  • в Акмолинской области – 56,
  • в Актюбинской области – 70,
  • в Алматинской области – 145,
  • в Атырауской области – 46,
  • в ВКО – 87,
  • в Жамбылской области – 43,
  • в ЗКО – 51,
  • в Карагандинской области – 169,
  • в Костанайской области – 101,
  • в Кызылординской области – 32,
  • в Мангистауской области – 6,
  • в Павлодарской области – 120,
  • в СКО – 98,
  • в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 896 162 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 478,
  • в городе Алматы - 975,
  • в городе Шымкент - 81,
  • в Акмолинской области - 148,
  • в Актюбинской области - 340,
  • в Алматинской области - 35,
  • в Атырауской области - 109,
  • в ВКО - 189,
  • в Жамбылской области - 56,
  • в ЗКО - 37,
  • в Карагандинской области - 175,
  • в Костанайской области - 133,
  • в Кызылординской области – 76,
  • в Мангистауской области - 40,
  • в Павлодарской области - 240,
  • в СКО - 163,
  • в Туркестанской области - 32.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 835 805 человек.

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