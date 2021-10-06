В Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19 в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 октября 2021 года. Количество зараженных за сутки вновь возросло. По сравнению с предыдущим днем число больных стало больше на 204. Например, в Актюбинской области статистика показывает повышение на 44 пункта, а в Алматы - сразу на 91, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 896 162 случая.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 835 805 человек.
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