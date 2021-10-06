Диетолог назвала опасный вид семечек для иммунитета

Польза семечек зависит от их вида.

Диетолог объяснила, какие вещества содержатся в семечках и почему одни виды этого продукта полезны, а другие могут нанести организму вред, передает zakon.kz со ссылкой на радио Sputnik.

Многие любят употреблять семечки в качестве перекуса, но эта привычка может оказаться как полезной, так и очень вредной, предупредила диетолог Наталья Сычева.

По мнению специалиста, влияние семечек на организм разнится в зависимости от их вида. Подсолнечные – не лучший выбор: если съесть их слишком много, можно ослабить свой иммунитет.

Подсолнечные семечки я в своей практике ограничиваю пациентам. Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение их (жирных кислот. – Прим. ред.) нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме. Я бы ограничивала употребление подсолнечных семечек, – предостерегла Сычева.

Врач назвала другой вид семечек, который не влияет негативно на иммунитет и при этом обладает весьма ценными свойствами.

Польза семечек зависит от вида. Например, я бы особо выделила на сегодняшний момент пользу тыквенных семечек. У них масса положительных терапевтических свойств. Например, в них достаточно большое количество магния, который хорошо действует на нервную систему. Это важно, поскольку сейчас практически все в хроническом стрессе, и семечки здесь были бы очень полезны, – считает специалист.

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