Возможна ли дуэль лучших теннисисток Казахстана

Зарине Диас прошла в сосновую сетку турнира.

В эти дни на кортах американского Индиан-Уэллс проходит очень солидный международный турнир по теннису с призовым фондом более 8 миллионов долларов США, передает zakon.kz.

В числе соискателей призовых очков и денег четверо представителей казахстанского тенниса. Если Михаил Кукушкин только продвигается по квалификационной сетке, то девушки в лице Зарины Диас, Юлии Путинцевой и Елены Рыбакиной уже сидят в основной сетке и ждут начала игр главного турнира.

Правда, Зарине Диас понадобилось все-таки проходить сито квалификационных игр. С чем она успешно справилась, обыграв двух соперниц на своем пути. Вначале алматинка, которой был присужден шестой номер посева в квалификации, была сильнее японки Куруми Нара – 6:4, 6:3. В финале отборочных игр Зарина была сильнее Ольги Говорцовой из Беларуси – 6:3, 6:3.

Теперь Диас в первом круге основной сетки 7 октября встретится с еще одной японкой – Нао Хибино.

В свою очередь Михаил Кукушкин на старте квалификации переиграл канадского теннисиста Стивена Диаза. Соперник Михаила, проигрывая по ходу матча 2:5, отказался от дальнейшей борьбы, и рефери матча присудил победу казахстанскому спортсмену.

Далее в финале отбора Кукушкина ожидает хозяин соревнований Эрнесто Эскобедо. Решающий матч состоится поздно ночью 6 октября. В это же время планирует выйти на корты Юлия Путинцева. Финалистка турнира в Нур-Султане сыграет в первом круге основы с Андреей Петкович из Германии. В случае выигрыша во втором круге американского турнира Юлия выходит на Елену Рыбакину.

Куандык Шынасилов

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