В Казахстане намерены бороться с пытками и жестоким обращением

Также речь идет о жестоком обращении с детьми и инвалидами в соцучреждениях.

Министерство внутренних дел РК разработало консультативный документ регуляторной политики по внесению изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы РК по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения, сообщает zakon.kz.

В частности, изменения планируется принять в связи с необходимостью приведения законодательства в соответствие с Конвенцией ООН против пыток путем введения в статью 146 УК определения "лицо, выступающее в официальном качестве" и нового состава правонарушения за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение.

Как отмечается, ранее постановлением правительства от 11 июня 2021 года утвержден План первоочередных мер в области прав человека.

В частности, планом предусмотрено внесение изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы в части:

предоставления отсрочки отбывания наказания при тяжелом заболевании осужденного;

незамедлительного исполнения постановления суда об освобождении или замене более мягким видом наказания вследствие тяжелой болезни;

продления срока пребывания ребенка с матерью после достижения им трехлетнего возраста в случае освобождения ее к концу срока или условно-досрочного освобождения, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, в течение года;

обеспечение видеозаписи допросов, а также судебных заседаний;

уточнение определения понятия "пытки", а также введение определения "жестокое обращение" (социальные учреждения с детьми и лиц с инвалидностью);

обеспечения раздельного содержания ранее судимых от впервые осужденных путем упразднения учреждений чрезвычайной безопасности.

Планируется расширить круг лиц, относящихся к субъектам преступления по статье 146 УК ("Пытки"), законодательно закрепив термин "лицо, выступающее в официальном качестве", а также ввести новый состав правонарушения "жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение".

Указывается, что уголовная ответственность за совершение пыток будет распространяться не только на должностных лиц (совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия), но и служащих (педагог, инструктор, медсестра, санитар, воспитатель, техничка, вахтер и другие, кто может совершить пытки в отношении зависимого лица) в учебных (школы, лицеи, колледжи, ВУЗы), воспитательных (детские сады, дома ребенка, интернаты), лечебных (поликлиники, псих-нарко-тубдиспансеры), медико-социальных (дома престарелых, инвалидов, профилактории) учреждениях и организациях.

Как отмечается, подобное обращение должно расцениваться как нарушение конституционных прав граждан, в том числе в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии, признанных судами недееспособными и др. (имеющих психологические заболевания, психические расстройства, слабоумие или иное болезненное состояние) с установлением соответствующей уголовной ответственности за их совершение.

В этой связи вводится новый состав правонарушения "жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение".

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры с 2017 года и 8 месяцев 2021 года в республике зарегистрировано 3029 сообщений о пытках (2017 г. - 602, 2018 г. – 574, 2019 г. – 780, 2020 г. – 719, 8 мес. 2021 г. – 354). Из них окончено производством и направлено в суд – 56 или 1,8% от общего количества зарегистрированных в ЕРДР. Прекращены по реабилитирующим основаниям – 2968 или 98,2% (2968 из 3029).

Кроме того, планируется продлить срок пребывания ребенка с матерью в колонии после достижения им трехлетнего возраста в случае освобождения ее к концу срока или условно-досрочного освобождения, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, в течение года.

Действующая норма на сегодняшний день не позволяет ребенку, содержащемуся в доме ребенка учреждения, оставаться там до окончания срока отбывания наказания матерью, если ему исполнилось три года.

В настоящее время в учреждении ЛА-155/4 содержатся 31 осужденных матерей, из них в отношении 18 матерей срок условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания наступает в течение года.

Предлагаемые инициативы будут способствовать реализации Казахстаном международных обязательств и рекомендаций, данных по результатам защиты Третьего периодического доклада в Комитете ООН против пыток. В частности, по приведению статьи 146 УК в соответствие со статьей 1 Конвенции ООН против пыток, а также статьи 16 Конвенции, которая предусматривает ответственность за совершение других актов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, не подпадающих под определение пыток, не повлекших тяжких последствий и не имеющих целей пыток, - считают в МВД.

Полностью проект предлагаемых изменений можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 19 октября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!