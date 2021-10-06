Пожар в Атырауской области - погибли трое детей

На поисковые работы были задействованы 11 сотрудников МЧС.

В пожаре в селе Ортакшыл Атырауской области погибли трое детей, сообщает zakon.kz.

5 октября 2021 года в 19:27 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что во дворе дома по ул. Жаскеленова, с. Ортакшыл Махамбетского района горит 22 рулона сена. Пожарные прибыли в 19:45. Пожар полностью ликвидирован в 23:07, - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

6 октября в 00:02 поступило сообщение от полиции о пропаже при неизвестных обстоятельствах трех несовершеннолетних детей.

На поисковые работы были задействованы 11 сотрудников, 3 единицы техники, 2 единицы кинологического расчета ДЧС, сотрудники Департамента полиции и жители села.

Тела пропавших двух детей 2014 года и ребенка 2012 года обнаружены среди сгоревшего сена и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы, - отметили в пресс-службе МЧС РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!