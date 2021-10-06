"Дельта-штамм" коронавируса быстро распространяется по миру

"Дельта-штамм" коронавируса расширил свою географию за неделю со 187 до 192 стран.

Отличающийся высокой заразностью "дельта-штамм" коронавируса за последнюю неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пополнился перечень стран и территорий, в которых присутствуют "альфа-штамм", "бета-штамм" и "гамма-штамм".

"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" отнесены экспертами к категории "вариантов штаммов, вызывающих обеспокоенность".

Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность, – говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

Подчеркивается, что сообщения о наличии дельта-варианта поступили из 192 стран, тогда как в бюллетене за предшествующую неделю речь шла о 187 государствах. "Дельта-штамм" известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии.

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В свою очередь "альфа-штамм", впервые выявленный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 195 странах и территориях (на две страны больше, чем неделей раньше). Вариант "бета", который в августе прошлого года был обнаружен в ЮАР, циркулирует теперь в 145 государствах, их число увеличилось за неделю на три. "Гамма-штамм", выявленный в сентябре в Бразилии, присутствует в 99 странах (на три больше).

По данным ВОЗ на 5 октября, в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 235 175 106 человек, число летальных исходов достигло 4 806 841. Больше всего подтвержденных случаев заражения, сведения о которых поступили в женевскую штаб-квартиру ВОЗ, зарегистрировано в США – 43 401 318. Далее следуют Индия (33 853 048), Бразилия (21 468 121), Великобритания (7 934 940) и Россия (7 637 427). Летальных исходов больше всего в США – 696 732, вторую строчку занимает Бразилия (597 948), третью – Индия (449 260). Далее следуют Мексика (278 803) и Россия (211 696).

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