Ашимбаев: Мы наблюдаем усиление международной напряженности

Ашимбаев поднял тему международных конфликтов на XIX заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев поднял тему международных конфликтов на XIX заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент zakon.kz.

Мы наблюдаем усиление международной напряженности, вызванной геополитическими и геоэкономическими факторами. Происходит слом системы глобальной безопасности. Прежние конструкции не работают эффективно, а новые еще не созданы и вряд ли появятся в ближайшие десятилетия. Санкции, к сожалению, стали повседневными инструментами в международной политике. Не уменьшается число и география конфликтов. Сложной остается ситуация в Сирии, Афганистане и других странах, – сказал руководитель секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев.

Он считает, что пандемия не только изменила привычную жизнь людей, но еще больше усугубила положение тех, кто живет в зонах конфликтов.

На фоне сохраняющихся локальных противостояний усиливаются противоречия между ключевыми геополитическими игроками. Эти тенденции накладываются и отчасти усиливают такие угрозы, как бедность, неравенство, терроризм, радикальная идеология. Обеспокоенность вызывает рост нетерпимости в отдельных регионах, – добавил спикер Сената.

По словам Ашимбаева, в постпандемический период необходимо популяризировать духовные ценности. И в этом возрастает роль лидеров мировых и традиционных религий.

Напомним, 6 октября в Нур-Султане проходит XIX заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В столицу Казахстана приехали представители международных и религиозных организаций из Азербайджана, Ирана, Турции, Пакистана, ОАЭ, Египта, Израиля, Ватикана, Великобритании, Монголии, Китая, Японии, Таиланда, Индии, США и других стран.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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