В Казахстане планируют ввести штрафы за нарушение законодательства о теплоэнергетике

Документ направлен на усиление ответственности за несоблюдение технологических и иных требований, которые могут привести к угрозе жизни и здоровью населения.

Министерство энергетики разработало концепцию проекта закона, которым вносятся изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях в части административной ответственности за нарушение законодательства о теплоэнергетике, сообщает zakon.kz.

Документ направлен на усиление ответственности за несоблюдение технологических и иных требований, которые могут привести к угрозе жизни и здоровью населения, имуществу граждан, а также причиняет отрицательные последствия окружающей среде, нарушает жизнедеятельность значительной части населения.

Действующим законодательством вопрос применения административных мер в отношении субъектов теплоэнергетической отрасли покрыт частично. Исходя из анализа текущей ситуации в Республике Казахстан и зарубежного законодательства в сфере теплоэнергетики, необходимо наряду с формированием системы стимулирующих мер для добросовестных хозяйствующих субъектов формировать полноценную систему государственного контроля и ответственности за нарушение требований, - говорится в обосновании.

В связи с чем предлагается за нарушения требований в сфере теплоэнергетики привлекать к административной ответственности, если за деяния не установлена уголовная ответственность.

В целевые группы законодательного регулирования входят:

хозяйствующие субъекты: повысится уровень ответственности субъектов, осуществляющих деятельность в сфере теплоэнергетики, за соблюдение установленных требований; государственные органы: появятся законные полномочия для привлечения к административной ответственности за нарушение установленных требований; потребители: повысится уровень надежности и безопасности теплоснабжения за счет более строгого соблюдения хозяйствующими субъектами требований законодательства и контроля со стороны уполномоченного органа.

Как отмечается, до разработки изучался международный опыт. Так, в ряде стран Западной Европы, таких как Дания, Финляндия, Германия, Франция, и в ряде других стран со схожими климатическими условиями применяются штрафы в отношении нарушений требований нормативных правовых актов и стандартов, принятых в целях обеспечения безопасного теплоснабжения населения. При этом в вышеуказанных странах не предусмотрены нормативные правовые акты, аналогичные Кодексу, в связи с чем штрафные санкции применяются в итоге при рассмотрении судом по каждому отдельному случаю.

Вместе с тем в странах СНГ, в том числе в Российской Федерации, Кодекс "Об административных правонарушениях" покрывает более обширный круг вопросов, и принимаются строгие административные меры против нарушения требований законодательства о теплоэнергетике.

Проект концепции размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 октября.

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