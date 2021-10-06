Что изменится для промышленности Казахстана

Проект закона, направленный на обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности, представил глава МИИР РК.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина одобрили в первом чтении проект закона, направленный на обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности, передает корреспондент zakon.kz.

Представил документ министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

В законопроекте "О промышленной политике" даны определения более 30 понятиям. Ключевыми из них являются: промышленность, обрабатывающая промышленность, промышленная политика, Индустрия 4.0, несырьевой экспорт. Действующее законодательное регулирование охватывает всех субъектов бизнеса, но не фокусирует внимание на промышленных предприятиях. В этой связи регламентация новых терминов создаст правовую основу для формирования эффективной промышленной политики, - сообщил он.

Одной из новелл проекта закона является введение компетенции правительства по утверждению новых мер стимулирования и элементов инфраструктуры. Эта норма, по мнению разработчиков, с одной стороны, придаст гибкость и оперативность государственному аппарату, с другой стороны, позволит своевременно принимать важные решения необходимые для бизнеса.

Государственное стимулирование, согласно проекту закона, будет сфокусировано на эффективных предприятиях обрабатывающей промышленности. Для этого предусмотрена компетенция МИИР РК по формированию и утверждению Перечня приоритетных товаров.

На сегодняшний день нами отобраны более 4 тыс. товаров с высокой добавленной стоимостью. Меры поддержки будут оказываться исключительно производителям товаров из перечня. Для повышения эффективности оказываемых мер вводятся встречные обязательства, которые предполагают требования по повышению показателей производства. Нами будет проводиться мониторинг исполнения этих обязательств и в случае неисполнения предприятия должны будут возвратить бюджетные средства в соответствии с правилами, - пояснил министр.

Помимо этого, документом предусмотрена возможность получения комплекса мер стимулирования посредством заключения Соглашения о повышении конкурентоспособности, которое позволит предприятиям планировать свою деятельность на средне- и долгосрочные периоды.

Проектом закона включены новые меры, направленные на технологическую модернизацию и продвижение продукции. В общей сложности для бизнеса будут доступны порядка 20 мер стимулирования. По запросам предприятий разработан новый инструмент стимулирования - промышленный грант. Он будет предоставляться на модернизацию производства путем софинансирования. Новая мера обеспечит технологическое перевооружение предприятий и повысит качество производимой продукции, - подчеркнул Атамкулов.

Проектом закона также предусмотрены меры по продвижению на внутреннем и внешних рынках. В данном направлении основным новшеством является ребрендинг термина "местное содержание" на "внутристрановую ценность".

Это связано с окончанием переходного периода по вхождению в ВТО, вследствие которого мы должны отказаться от института местного содержания. Для мониторинга динамики внутристрановой ценности и выработки мер для дальнейшего роста продолжится практика оценки внутристрановой ценности в закупках в соответствии с методикой, утверждаемой на подзаконном уровне, резюмировал глава МИИР.

При этом в стране продолжится практика применения прямых мер государственного стимулирования. К примеру, предусмотрено стимулирование предприятий на внутреннем рынке путем возмещения затрат.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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