Утвержден состав сборной Казахстана по футболу на отборочные матчи ЧМ

12 октября состоится игра с футболистами Финляндии.

Казахстанские футболисты в рамках отборочных игр к чемпионату мира-2022 проведут две игры в Нур-Султане, передает zakon.kz.

9 октября на "Астане Арене" пройдет встреча с командой Боснии и Герцеговины. А 12 октября состоится игра с футболистами Финляндии. Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов огласил список игроков, которые выйдут на поле в этих двух встречах.

Вратари:Стас Покатилов, Игорь Шацкий, Мухамеджан Сейсен.

Защитники:Александр Марочкин, Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Ян Вороговский, Алибек Касым, Сагадат Турсынбай, Абзал Бейсебеков, Марат Быстров, Еркин Тапалов, Максат Тайкенов, Дмитрий Шомко.

Полузащитники:Исламбек Куат, Георгий Жуков, Владислав Васильев, Самат Жарынбетов, Рамазан Оразов, Бахтиер Зайнутдинов, Султанбек Астанов.

Нападающие:Оралхан Омиртаев, Айбар Жаксылыков, Алексей Щеткин, Роман Муртазаев. Казахстан – Босния и Герцеговина (9 октября, начало в 19:00)Казахстан – Финляндия (12 октября, начало в 20:00)

Куандык Шынасилов

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