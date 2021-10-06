Казахстан хочет добиться стабильности в Афганистане - Ашимбаев

Ситуацию в Афганистане обсудили на XIX заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев призвал лидеров мировых и традиционных религий объединить силы для достижения стабильности в Афганистане, передает корреспондент zakon.kz.

Вопросы защиты прав граждан, защиты прав верующих в Афганистане очень важны, особенно для близлежащих стран. Вы знаете, что мы - центрально-азиатские страны - граничим с Афганистаном. Поэтому сегодня этот вопрос обсуждается. Мы работаем с нашими соседями, с международными организациями для того, чтобы способствовать стабильности и безопасности в Афганистане. Также, чтобы предотвратить возможный гуманитарный кризис в стране. Это очень серьезная и острая проблема, и здесь нужно объединять усилия, - сказал Маулен Ашимбаев на XIX заседании секретариата съезда.

Он отметил, что Казахстан настроен на плодотворное и продуктивное сотрудничество со всеми заинтересованными странами в этом вопросе.

Казахстан заинтересован объединять усилия с международными организациями, межрелигиозными организациями и другими странами. Активно работать, чтобы рано или поздно Афганистан стал независимой страной, свободной от терроризма, экстремизма, наркотиков, - подчеркнул спикер Сената.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам ОДКБ начать неформальный диалог с новыми властями Афганистана. По словам главы государства, в скором времени страна может столкнуться с острым продовольственным кризисом, и это обретет глобальный масштаб из-за вынужденной эмиграции населения.

Напомним, в Нур-Султане проходит XIX заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В столицу Казахстана приехали представители международных и религиозных организаций из разных стран. На заседании обсуждают подготовку к предстоящему VII съезду лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в 2022 году.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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