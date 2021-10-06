В Атырауской области мужчина сжег дом брата

Причиной явился бытовой конфликт.

Пьяный мужчина сжег дом брата в Атырауской области, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 3 октября в одном из населенных пунктов Жаскайратского сельского округа.

Обратившаяся в полицию заявительница отметила, что брат мужа в состоянии алкогольного опьянения, разлил топливо внутри дома и поджег.

В результате пожара дом сгорел почти полностью. ​К счастью, все жители успели выйти из горящего дома, - уточнили в пресс-службе областной полиции.

Задержанный 55-летний подозреваемый признал вину.

Он заявил, что причина поджога – бытовой конфликт. По факту умышленного повреждения или уничтожения чужого имущества проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 202 Уголовного кодекса РК, - отметили в ведомстве.

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