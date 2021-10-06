Электрические провода горели в Алматы

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На электрические провода упала ветка с дерева.
В Алматы горели электрические провода, сообщает zakon.kz.
6 октября в 07:50 на перегоне Алматы-1 – Алматы-2 произошло падение ветки с дерева на электрические провода, предназначенные для обеспечения электроснабжения объектов, расположенных вблизи железной дороги, принадлежащей Алматинской дистанции электроснабжения, - сообщили в пресс-службе КТЖ.
Работниками Алматинской дистанции электроснабжения в оперативном порядке обесточено данное место происшествия и убрана ветка дерева с проводов с последующим подключением электроэнергии.
Задержек поездов нет.
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