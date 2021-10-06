Для майнинговых ферм предложили повысить тарифы на электроэнергию

Депутат предложил создать законодательный реестр для учета так называемых майнинговых ферм.

Ввести повышенные тарифы на электроэнергию для майнинговых ферм попросил депутат Мажилиса парламента Жамбыл Ахметбеков. Свое требование он озвучил, обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра РК Роману Скляру на пленарном заседании палаты, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Ахметбекова, существенное влияние на объем электроэнергии сегодня оказывает приток в Казахстан иностранных майнеров.

Они, потребляя огромное количество электроэнергии, увеличивают свои доходы за рубежом, не принося никакой пользы Казахстану, – подчеркнул депутат.

Он предложил создать законодательный реестр для учета майнинговых ферм и ввести для них специальный повышенный тариф на электроэнергию.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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