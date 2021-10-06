Вернуть дифференцированные тарифы для потребителей на электричество потребовал депутат

В 2017 году по инициативе Минэнерго внесены поправки в закон РК "Об электроэнергетике", в части отмены дифференцированных тарифов по зонам суток.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Жамбыл Ахметбеков рассказал, что после отмены дифференцированных тарифов потребители, в том числе малый и средний бизнес, начали нести значительные затраты, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил Ахметбеков, озвучивая депутатский запрос к заместителю премьер-министра РК Роману Скляру, в 2017 году по инициативе Минэнерго внесены поправки в Закон РК "Об электроэнергетике" в части отмены дифференцированных тарифов по зонам суток.

Как показало время, это отразилось на конкуренции и рыночном регулировании. После отмены дифференцированных тарифов потребители, в том числе малый и средний бизнес, начали нести значительные затраты. Сложилась ситуация, когда, несмотря на профицит электричества, цены на него растут. В итоге возросли расходы граждан и сельхозтоваропроизводителей. Сегодня от высокой стоимости электричества страдают и переработчики сельскохозяйственного сырья, а также сельские жители, - констатировал депутат.

По его мнению, необходимо вернуться и рассмотреть вопрос о дифференцированном тарифе по зонам суток, который повсеместно ввели в 2011 году.

В сущности, эта практика оправдала себя, создав стимул для экономного использования электроэнергии. Предприятия, работавшие в ночном режиме, экономили свои средства. Кроме того, система выравнивала суточные графики нагрузок на энергосистему. Многие компании и предприятия приобрели необходимое оборудование и недешевые приборы учета для перехода на трехставочный режим работы, ряд предприятий перестроил свои бизнес-процессы для работы в ночное время, - пояснил мажилисмен.

Таким образом, сглаживался график нагрузок угольных станций, улучшался коэффициент использования установленной мощности, более эффективно использовались возможности станции, уменьшалось потребление на вечерний максимум и увеличивалось в ночной период. Малый и средний бизнес, в том числе сельхозтоваропроизводители, переходили на ночной режим работы, предпочитая более дешевую ночную электроэнергию, тем самым работал рыночный механизм.

Эксперты отмечают, что после интеграции дифференцированного тарифа упрощается и становится более понятной схема по привлечению инвестиций в строительство новых маневренных мощностей, поскольку потенциальный инвестор будет понимать цену на регулирующую мощность на вечерний максимум и, соответственно, будет видеть свою выгоду. Также заказчику будет легче договариваться, зная истинную цену электроэнергии, необходимую для сбалансирования режима. Все вышесказанное касается также интеграции в будущем электромобилей, цифровизации, систем умных сетей, которые являются неотъемлемой частью глобализации в современном мире, - подчеркнул мажилисмен.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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