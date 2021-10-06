Врач из Алматы обсудит с Цоем отмену вакцинации - новый фейк рассылают в сети

Информацию прокомментировали в пресс-службе министерства.

В Казнете рассылают сообщение о встрече врача из Алматы с министром здравоохранения Алексеем Цоем, сообщает zakon.kz.

Согласно публикации, доктор якобы обследовала множество мужчин, получивших вакцину против COVID-19, и обнаружила, что все они стерильны.

Кроме того, в ходе встречи они, предположительно, обсудят вопросы прекращения вакцинации, отмены системы Ashyq и карантинных ограничений.

В пресс-службе министерства отметили, что подобных встреч у Цоя не запланировано.

Информация о встрече министра здравоохранения с врачом Ириной Прокушевой не соответствует действительности. Вопросы отмены вакцинации и системы Ashyq в настоящий момент не рассматриваются, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, как говорится в сообщении Stopfake.kz, исследования ученых опровергают связь вакцинации против COVID-19 с мужским бесплодием.

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