Мажилисмен бьет тревогу: цены на хлеб растут

В 2021 году серьезным ударом для казахстанских сельхозтоваропроизводителей стала низкая урожайность вследствие засухи.

Депутат Мажилиса Галым Амреев бьет тревогу: цены на хлеб поползли вверх, если не принять меры, главный продукт может подорожать еще сильнее. Он обратился к заместителю премьер-министра РК Роману Скляру, чтобы правительство обеспечило закуп дополнительных объемов пшеницы для стабилизации стоимости хлеба, крупяных и макаронных изделий, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Амреева, цены на социально значимые продукты питания, особенно на хлеб, остаются одним их основных вопросов, волнующих казахстанцев.

Этот вопрос неоднократно поднимался в депутатских запросах, но так и не нашел своего решения. Острый резонанс вызвал весной-летом этого года рост цен на морковь и картофель до 500-600 тенге. Однако Министерством сельского хозяйства никаких выводов не было сделано. В последнее время все больше и больше поднимается вопросов по поводу роста цен на основные социально значимые продукты питания, население жалуется, что цены не регулируются и порой сильно разнятся. Например, мука самого популярного 1 сорта продается в пределах 150-200 тенге, и есть тенденция к дальнейшему росту. А ведь цена на муку еще летом была на уровне 120-130 тенге, - констатировал он.

Депутат дополнил, что серьезным ударом в этом году для казахстанских сельхозтоваропроизводителей стала низкая урожайность вследствие засухи.

По предварительным прогнозам, мы недополучим до 30% урожая. Кроме того, из-за безответственного отношения уполномоченных органов мы наблюдаем высокие цены на ГСМ, дизтопливо, в сезон доходит до 300 тенге за литр и то временами пропадает на заправках страны, все это очень похоже на экономическую диверсию, а это ответственность Министерства энергетики. Необходимо отметить также ежегодное увеличение стоимости удобрений, сельхозтехники. Все эти факторы в совокупности отразились на цене зерна. Для кого-то резкий рост цен на ГСМ стал нормой, нормой безответственности, что это каждый раз происходит, именно во время весенне-полевых работ и уборки урожая. Об этом депутаты также неоднократно ставили вопрос, но воз и ныне там. Складывается впечатление, что это делается специально, в самый ответственный момент для сельхозников, - подчеркнул мажилисмен.

Между тем по объяснениям мукомолов рост обоснован.

За последний месяц зерно повысилось на 50%, а мука - всего на 12-15%. Где здесь логика? Куда деваться? Мукомолам не хватает сырья. В Ассоциации зернопереработчиков допускают, что дефицит создается искусственно. Производители могут придерживать зерно у себя, ожидая дальнейшего роста цен. Сейчас мягкая пшеница стоит примерно 125 тысяч за тонну. Ситуация, говорят специалисты, напряженная. Много зерна уходит на экспорт, где его переработка дешевле, чем внутри Казахстана. А это уже бьет по мукомолам - они теряют свои рынки, и целая отрасль может начать испытывать большие проблемы, - предупредил Амреев.

Он отметил, что если в ближайшее время не решить вопрос обеспечения населения главным продуктом на его столе - хлебом, макаронными и крупяными изделиями, на который уже сейчас стремительно поднимаются цены, последствия могут быть еще тяжелее, чем весной-летом этого года.

В связи с этим просим решить вопрос выделения дополнительных бюджетных средств из резерва правительства АО НК "Продкорпорация" и стабфондам для проведения интервенции по закупу достаточного объема пшеницы на товарных рынках, что в последующем обеспечит стабилизацию цен на хлеб, крупяные и макаронные изделия, - заключил депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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