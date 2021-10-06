Афганское сопротивление считает Душанбе подходящей площадкой для диалога с талибами

Партизанская война сил сопротивления в Афганистане с движением "Талибан" продолжается в долинах северной провинции Панджшер, а также в районах провинции Баглан.

Силы сопротивления в Афганистане готовы к переговорам с представителями движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) и считают, что Таджикистан стал бы подходящей площадкой для такого диалога, передает zakon.kz.

Силы сопротивления никогда не исключали переговоров с талибами, и Таджикистан мог бы стать хорошей площадкой для этого, - заявил ТАСС председатель поддерживающей афганское сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам.

Педрам считает, что афганское сопротивление ждет от Таджикистана политической, гуманитарной и духовной поддержки.

Таджикистан находится в центре внимания афганского народа. Таджикистан уже не в стороне. Таджикистан должен быть в авангарде и принимать важные решения как ближайший сосед, - считает политик.

Он выразил мнение, что Душанбе может сыграть решающую роль в достижении мира и стабильности, если проявит инициативу.

Роль Таджикистана в достижении мира и стабильности возможна. Таджикистан может пойти еще дальше, если проявит инициативу, - сказал Педрам.

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Отвечая на вопрос о том, с какими странами силы сопротивления ведут диалог о возможной помощи, Педрам указал на необходимость соответствующих контактов с США, Китаем, Россией, Ираном и Пакистаном. По его словам, сопротивление нуждается в поддержке международного сообщества, но "не намерено сидеть сложа руки" в ее отсутствие.

Мы выполняем свой патриотический долг. В конечном счете именно афганский народ должен принять какое-то решение, как ему быть с талибами, – сказал Педрам.

17 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом содействовать проведению в Душанбе переговоров между движением "Талибан" и таджиками Афганистана. По итогам переговоров Рахмон подчеркнул, что одной из важнейших задач является скорейшее прекращение конфликта и напряженности в афганской провинции Панджшер, объявление прекращения огня и открытие дорог для оказания гуманитарной помощи населению этого региона.

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Педрам также сообщил, что партизанская война сил сопротивления в Афганистане с движением "Талибан" продолжается в долинах северной провинции Панджшер, а также в районах соседней провинции Баглан.

Он утверждает, что ополченцы контролируют горные долины и возвышенности по обе стороны от главной дороги через Панджшерское ущелье.

Главная дорога находится в руках талибов. Горные долины по обе стороны и вершины этой долины находятся под контролем сил сопротивления. Партизанская война продолжается в долинах Панджшера, а также в районах Андараб и Марболат провинции Баглан, - сказал Педрам.

По его словам, в большинстве афганских провинций есть неподконтрольные талибам районы.

"Талибан" не контролирует всю территорию Афганистана, - утверждает политик.

Основные цели сил сопротивления остаются прежними – "добиться независимого, открытого для всех национального правительства", добавил Педрам.

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