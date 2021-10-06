Нацфонд помог экономике Казахстана "не упасть" во время пандемии COVID-19

Экономика Казахстана могла снизиться до 6,9% в 2020г без трансферта из Нацфонда/

Группа аналитиков Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана оценила антикризисную роль Национального фонда в экономике Казахстана при гипотетическом сценарии падения ВВП. О результатах исследования рассказал советник председателя Агентства Тимур Абилкасымов, передает zakon.kz.

По его словам, были изучены предыдущие кризисные периоды в Казахстане и то, какие меры были предприняты правительством страны с целью минимизации падения экономической активности, финансирование которых происходило в том числе за счет трансфертов Нацфонда.

В итоге аналитики пришли к выводу, что без выделения средств из Национального фонда ВВП Казахстана в 2020 году мог снизиться на 6,9%, вместо 2,5%.

Подобная оценка необходима для формирования сценариев стресс-тестирования банков второго уровня, - отметил он.

По мнению Абилкасымова, одним из важных компонентов для проведения успешного надзорного стресс-тестирования банковской системы является выбор макрофинансовых сценариев, а именно, глубина шока и его продолжительность.

Аналитики ведомства, учитывая значительное влияние государственных расходов на экономику Казахстана, изучили "шок ВВП" без стимулирования за счет трансфертов из Нацфонда.

Также авторы отмечают актуальность рассмотрения потенциального падения ВВП без выделения трансфертов ввиду возможного приближения размера Нацфонда к своему неснижаемому остатку 30%, - сказал Абилкасымов.

По его словам, за анализируемый период (2008-2009, 2015-2016 и 2020 годы) из Нацфонда в бюджет были направлены средства в объеме около 12,3 трлн тенге.

Согласно полученным результатам, кризис, вызванный распространением пандемии COVID-19, стал самым существенным за указанный период.

В третьем анализируемом кризисном периоде вклад трансфертов в рост экономики составил 4,4 процентных пункта, или 3,3 трлн тенге ($8 млрд). Учитывая, что фактическое падение ВВП составило 2,6% при отсутствии дополнительных притоков в бюджет из Нацфонда, падение могло составить 6,9%, - говорится в исследовании.

Учитывая возникший кризис в период пандемии, авторы исследования отмечают важность дальнейших изучений и моделирования неизвестных или нереализованных системных рисков с целью их контроля.

В 2020 году гарантированный трансферт из Нацфонда был утвержден в размере 4 трлн 770 млрд тенге.

С полным текстом исследования можно ознакомиться здесь.

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