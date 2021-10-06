Топливный кризис наступает в Казахстане - депутат

Топливный кризис, который в настоящее время разворачивается в Казахстане, - это не перебои на АЗС, а глубокий кризис в управлении отраслью - депутат.

Госорганы предпочитают не признавать дефицит нефтепродуктов, ссылаясь на общий достаточный объем остатков нефтепродуктов. Об этом на заседании Мажилиса Парламента РК заявил депутат Айкын Конуров, озвучивая свой запрос к заместителю премьер-министра Роману Скляру, передает корреспондент zakon.kz.

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Топливный кризис, который в настоящее время разворачивается в Казахстане, - это не перебои на АЗС, а глубокий кризис в управлении отраслью. Предпосылки перебоев с поставками и роста цен были видны в отдельных регионах еще летом, тогда же и прогнозировался осенний дефицит. К сожалению, никаких системных решений по устранению рыночных дисбалансов и обеспечению долгосрочной стабильности поставок мы не видим, идет только констатация уже случившихся проблем, - сказал депутат.

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По его словам, последствия ощутили на себе как население, так и бизнес. Нарастает социальная напряженность среди перевозчиков, которые не находят правильной реакции со стороны государства.

Госорганы предпочитают не признавать дефицит, ссылаясь на общий достаточный объем остатков нефтепродуктов. Но автовладельцам и перевозчикам нужны не отчетные данные, а возможность свободно заправиться на АЗС. Особо отмечаем, что проблема дефицита топлива и нестабильности цен на него является хронической. Долгие годы она объяснялась нехваткой производственных мощностей и зависимостью от импорта, - отметил он.

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Мажилисмен добавил, что три года назад завершилась дорогостоящая модернизация нефтеперерабатывающих заводов, в том числе за счет зарубежных займов в твердой валюте. Производство бензина удвоилось, выпуск дизтоплива вырос в 1,3 раза, что должно было полностью закрыть потребности внутреннего рынка. По официальным данным, ресурсы нефтепродуктов формируются за счет собственного производства, но буквально на днях вице-министр энергетики заявил, что порядка 100 тыс. тонн дизтоплива необходимо импортировать из России.

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На сегодня в качестве ключевой причины ответственные госорганы указывают дисбаланс цен и резкий рост потребления более дешевого казахстанского топлива иностранными гражданами и транзитным автотранспортом. Иными словами, причиной дефицита и подорожания называется переток отечественного дешевого топлива в сопредельные страны. И тут же предлагается решение ситуации - закупить более дорогое топливо в России. Такая парадоксальная экономика по принципу "продай дешевле, купи дороже" является следствием тупиковой политики на топливном рынке, отсутствием долгосрочной концепции, - указал депутат.

При этом Конуров добавил, что наличие природных ресурсов дает полное право, чтобы бесперебойные поставки нефтепродуктов по доступным ценам создавали преимущества для казахстанцев и отечественного бизнеса, позволяя снижать издержки. Но вместо этого распределительная система выстроена так, что рынок нефтепродуктов создает постоянные системные проблемы и для экономики, и для социального самочувствия.

Считаем, что в данной сфере назрела кардинальная реформа, включая действующую модель поставок нефти на внутренний рынок по сниженным ценам, которая касается по большей части только отечественных производителей, - подчеркнул парламентарий.

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Он обратился к правительству с вопросами: какие меры будут предприняты для устранения системных дисбалансов на топливном рынке, недопущения перебоев с поставками и скачков цен; какой объем топлива бензина и дизтоплива, с учетом вывоза автотранспортом, был фактически экспортирован в текущем году; какие производители нефти обеспечили поставки сырья для нефтеперерабатывающих предприятий по сниженным ценам в текущем году?

Помимо этого, мажилисмен обратил внимание на работу мини- нефтеперерабатывающих заводов, в деятельности которых есть определенные проблемы и резервы для обеспечения страны топливом.

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Учитывая отсутствие однозначных стандартов к получаемым мини-НПЗ нефтепродуктам и их спорную классификацию, процессуальное пресечение этой стадии теневого оборота нефтепродуктов также довольно затруднительно. Отсутствие в Казахстане эффективного учета и контроля при вывозе нефтепродуктов на территорию стран-участниц Таможенного союза позволяет вывозить нефть под видом нефтепродуктов и перерабатывать ее уже за пределами РК, а выработанные нефтепродукты реэкспортировать в третьи страны без уплаты таможенных пошлин, - уточнил депутат.

В свою очередь, как заключил Конуров, отсутствие таможенного контроля на границе со странами-участницами ЕАЭС позволяет недобросовестным собственникам мини-НПЗ и аффилированным с ними трейдерам осуществлять бесконтрольный вывоз углеводородного сырья в Кыргызстан с последующим реэкспортом в третьи страны, такие как Таджикистан, Афганистан и Китай.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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