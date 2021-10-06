Бегун из Франции умер во время марафона в Сахаре

Спортсмену стало плохо с сердцем.

Во время второго этапа шестидневного марафона Marathon des Sables в пустыне Сахара умер французский бегун, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РБК, мужчине было около 50 лет. Стоит отметить, что перед стартом он прошел все медицинские проверки и не жаловался на здоровье после первого этапа.

Во время забега ему стало плохо с сердцем, ему сразу же помогли двое врачей, которые также участвовали в марафоне. Они вызвали медицинский вертолет, прилетевшие врачи 45 минут пытались спасти жизнь бегуна, но этого сделать не удалось, - говорится в публикации.

Marathon des Sables - шестидневный сверхмарафон на дистанции около 250 км, что составляет в сумме примерно шесть классических марафонских дистанций (42,195 км).

Соревнования проводятся ежегодно в Марокко в пустыне Сахара. Первый забег состоялся в 1986 году.

Марафон был основан Патриком Бауэром, который в 1984 году пересек Сахару за 12 дней.

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