Одна из нужных профессий может исчезнуть в Казахстане

В стане насчитывается более 9 тысяч предприятий промышленности, на которых эксплуатируется около 230 тысяч опасных производственных объектов.

Уже через пять лет в службе промышленной безопасности не останется специалистов и обеспечение промышленной безопасности станет серьезной проблемой для государства. Такой неутешительный прогноз сделал мажилисмен РК Арман Кожахметов на пленарном заседании Мажилиса парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

По данным Кожахметова, в Казахстане насчитывается более 9 тысяч предприятий промышленности, на которых эксплуатируется около 230 тысяч опасных производственных объектов. Это подземные рудники и угольные шахты, карьеры и разрезы, месторождения добычи нефти и газа, металлургические, химические и нефтеперерабатывающие заводы, объекты атомной промышленности, магистральные трубопроводы.

Обеспечение государственного надзора в области промышленной безопасности и предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов на данных объектах возложено на Комитет промышленной безопасности министерства чрезвычайных ситуаций РК. За 2016-2020 годы в республике произошло более 120 крупных аварий на производстве, погибло более 60 человек, - сообщил он, обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра РК Роману Скляру.

При этом он отметил, что кадровый потенциал службы госинспекторов в области промышленной безопасности значительно ослаб. Средний возраст персонала госинспекторов составляет 56 лет. Со службы уходят опытные специалисты, молодое пополнение, проработав 2-3 года, также трудоустраивается в частный сектор.

Мажилисмен рассказал, что также по указанным вакансиям приостановлены конкурсные процедуры приема на работу в связи с решением об их сокращении в рамках общего сокращения численности сотрудников государственного аппарата на 15% в 2021 году. В 2022 году запланировано сокращение еще на 10%. Аналогичная ситуация имеет место во всех 17 территориальных подразделениях Комитета промышленной безопасности МЧС РК. Общий дефицит кадров в отрасли по республике составляет порядка 18%.

В то же время на одного инспектора в Казахстане приходится 583 поднадзорных объекта. С учетом порядка проведения обследования объектов и фактического наличия сотрудников Комитета ежегодный охват необходимыми проверками в среднем составляет 13% от общего количества опасных производственных объектов. В то же время в рамках программы индустриализации растет доля промышленности и число новых предприятий. За период с 2014 года увеличилось на 50% и количество возложенных на Комитет промышленной безопасности функций с 30 до 45, - констатировал парламентарий.

Но, помимо загруженности, другой основной причиной оттока кадров является низкая заработная плата и отсутствие должного уровня соцзащиты.

Сегодня заработная плата государственных инспекторов в области промышленной безопасности составляет для главного специалиста при стаже до 1 года - 89 813 тенге, при стаже свыше 20 лет - 119 730 тенге; для руководителя отдела при стаже до 1 года - 104 072 тенге, при стаже свыше 20 лет - 139 023 тенге. Средняя заработная плата в промышленных предприятиях горнорудной отрасли составляет 246 тысяч тенге, - перечислил Кожахметов.

Он прогнозирует, что такими темпами уже через 5 лет в службе промышленной безопасности не останется специалистов и обеспечение промышленной безопасности станет серьезной проблемой для государства. Все это отразится на реализации госпрограммы индустриализации.

В связи с этим депутат попросил правительство пересмотреть решение о сокращении численности сотрудников Комитета промышленной безопасности МЧС РК и рассмотреть вопрос повышения зарплаты и обеспечения соцзащитой госинспекторов в области промышленной безопасности и увеличения их штатной численности.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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