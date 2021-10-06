"Уборщице-директору" Дома дружбы вынесли приговор за растрату в Павлодаре

Почти за пять лет "уборщица-директор" получил незаконно почти 2,9 млн тенге.

В Павлодаре директору Дома дружбы вынесли приговор за растрату, завскладом учреждения - за пособничество в растрате, передает zakon.kz.

Руководитель КГУ "Қоғамдық келісім" К.Н. осужден за неоднократную растрату, а заведующая хозяйством-складом административно-хозяйственного отдела К.Ж. - за пособничество в растрате. С сентября 2016 года по апрель 2021 года завскладом ежемесячно с ведома руководителя учреждения составляла и подписывала табели учета рабочего времени, где указывала уборщицу, которая никогда в КГУ "Қоғамдық келісім" не работала, а заработную плату уборщицы отдавала директору Дома дружбы, - сообщили Павлодар-онлайн в пресс-службе суда №2 города.

Таким образом, как отметили в павлодарском суде, почти за пять лет "уборщица-директор" получил незаконно почти 2,9 млн тенге.

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Кроме этого, с сентября 2020 года по февраль 2021 года руководитель КГУ издал три приказа в отношении себя и своего водителя о командировках за пределы Павлодара. Тогда как на самом деле они в командировки не выезжали. После этого он подписал авансовые отчеты и, таким образом, похитил путем растраты 368 913 тенге, полученные в качестве возмещения командировочных расходов. пресс-служба суда №2 Павлодара

Как уточнили в суде, прокурор просил назначить подсудимым по три года лишения свободы.

В свою очередь представитель потерпевшей организации просил не лишать свободы подсудимых, так как ущерб полностью возмещен.

Директор Дома дружбы рассчитывал на штраф ниже минимального предела, а завскладом просила не лишать свободы и не штрафовать, потому что возможности погасить его у нее нет. пресс-служба суда №2 Павлодара

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Содеянное относится к категории тяжких коррупционных преступлений и за его совершение предусмотрены основные виды наказания: штраф от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишение свободы на срок от двух до семи лет. пресс-служба суда №2 Павлодара

Ввиду отсутствия у подсудимых материальной возможности оплатить штраф в размере, установленном санкцией статьи, а также с учетом тяжести содеянного и размера похищенного имущества, суд счел нецелесообразным назначение штрафа.

С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств судом назначено К.Н. и К.Ж. по два года лишения свободы каждому. пресс-служба суда №2 Павлодара

Также, как отметили в павлодарском суде, оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

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