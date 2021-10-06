Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 7 октября  

На большей части страны ожидается погода без осадков.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 октября, сообщает zakon.kz.

На большей части республики под влиянием северо-западного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, в центре и в южных районах усилится ветер, ночью и утром – туман, на юго-западе – пыльная буря, – сообщили в РГП "Казгидромет".

В горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер – усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

На востоке, севере Акмолинской, Павлодарской областей ожидается туман.

На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью в центре Кызылординской области усиление ветра 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, в центре и на юге области порывы 23-28 м/с, в центре области – с пыльной бурей.

Днем на северо-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на северо-востоке области с пыльной бурей.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области туман, днем на севере, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Карагандинской области усилится ветер до 15-20 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -4-6°С, днем +5+7°С.

В Алматы переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.

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