10 пунктов пропуска модернизируют в Казахстане

Модернизация пунктов пропуска позволит увеличить их пропускную способность до восьми раз и сократить время прохождения границы.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия, сообщает zakon.kz.

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Стороны обсудили вопросы повышения транзитного потенциала Казахстана и его дальнейшей интеграции в глобальные транспортные коридоры, реализации международных стандартов по упрощению процедур торговли, обеспечения безопасности международной цепи поставок и улучшения собираемости таможенных платежей и налогов, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Особое внимание в ходе переговоров уделено расширению сотрудничества РК с ВТамО в устранении транзитных барьеров, развитии электронной торговли, стандартизации процессов обмена таможенной информацией с зарубежными странами и дальнейшей цифровизации экспортно-импортных операций.

Глава правительства подчеркнул, что в целях повышения транспортного потенциала РК в соответствии со стандартами ВТамО построен новый пункт пропуска "Нур Жолы" на казахстанско-китайской границе, модернизированы пункты пропуска "Б.Конысбаева" на границе Казахстана с Узбекистаном, "Кордай" - на казахстанско-кыргызской границе.

Дополнительно до 2024 года планируется модернизация девяти автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска. Модернизация пунктов пропуска позволит увеличить их пропускную способность до восьми раз и сократить время прохождения границы.

В свою очередь Кунио Микурия дал высокую оценку проводимым в Казахстане реформам в таможенной и налоговой сферах, мерам по модернизации пограничных пунктов пропуска, формированию национальной товаропроводящей системы и развитию трансграничной торговой инфраструктуры РК.

За последние три года ВТамО направила в Казахстан 12 технических миссий в рамках работы по имплементации основных международных конвенций в сфере экспортно-импортных операций. На 2022 год запланированы пять миссий по повышению транзитного потенциала РК и упрощению процедур торговли.

В рамках нынешнего визита в Казахстан Кунио Микурия посетил аэропорт Туркестан и модернизированный пункт пропуска "Б. Конысбаева" на границе Казахстана с Узбекистаном. Во время визита в РК в марте 2019 году глава ВТамО посещал пункт пропуска "Нур жолы" на границе РК с КНР, пост "Астана - ЦТО" и транспортно-логистический центр "Continental Logistics" в Нур-Султане.

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