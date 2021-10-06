Детская преступность снизилась в Казахстане за последние пять лет

При этом тяжесть совершаемых деяний не уменьшилась.

По информации Бюро национальной статистики, за последние годы наблюдается положительная тенденция снижения численности детей и подростков, совершивших уголовные правонарушения, сообщает zakon.kz.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК, в 2020 году зарегистрировано 1 873 правонарушения, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, что на 44% меньше чем в 2016 году (3 343 ед.). Треть правонарушений (33,5%) совершается несовершеннолетними в группе, 13,1% - повторно и 2,7% - под воздействием алкоголя, - говорится в сообщении.

При этом, отметили в Нацбюро, несмотря на общее сокращение числа правонарушений, тяжесть совершаемых деяний не уменьшилась. Число тяжких и особо тяжких правонарушений составило в 2020 году 750 случаев (40% от общего числа) по сравнению с 653 случаями (19,5%) в 2016 году.

Наибольшую долю (53,6%) занимают правонарушения против собственности (кражи и грабежи), мошенничество – 8,2% и угон автомобилей – 4,3%. Несмотря на большую долю краж и грабежей в составе правонарушений, по сравнению с 2016 годом их число снизилось на 52,4% и 68,2%, соответственно.

Между тем численность несовершеннолетних, осужденных за последние 5 лет, незначительно выросла. В 2020 году их число составило 396 человек (378 в 2016 году), из них к лишению свободы осуждены 63 человека (15,9%), 52 несовершеннолетних осуждены условно, 6 человек - к общественным работам, 275 (69,4%) - к другим мерам наказания.

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