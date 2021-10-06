Розыгрыш квартиры среди вакцинированных в Нур-Султане состоится 7 октября

Для определения победителей розыгрыша установлен специальный сервис.

Розыгрыш двухкомнатной квартиры среди вакцинированных в Нур-Султане состоится 7 октября в 14:10 в прямом эфире на телеканале Хабар.

Двухкомнатная квартира расположена в районе Сарыарка, в 900 метрах от берега реки Есиль, ЖК - "Рио-де-Жанейро". Спонсором выступает строительная компания G-Park.

Участие в автоматическом розыгрыше 2-комнатной квартиры примут жители старше 18 лет, получившие 1-ый компонент вакцины в период с 25 июня по 28 сентября текущего года в любом из городских пунктов вакцинации, как в медучреждениях, так и ТРЦ и ТД.

Кроме того, в прямом эфире также будут разыграны ценные подарки: три iPhone12, холодильники, телевизоры, микроволновки, пылесос, утюг, фен и др.

Напомним, ранее среди вакцинированных были разыграны 19 iPhone12, 6 холодильников, 4 телевизора, 2 планшета, 4 микроволновки, 5 принтеров, 2 видеорегистратора, стиральные машины, умная колонка Алиса, увлажнитель воздуха и др. Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA "Silk Way" среди вакцинированных был разыгран автомобиль. Розыгрыши среди вакцинированных будут продолжены. Призы предоставляются спонсорами.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму.

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