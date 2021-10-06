Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии присудили за асимметричный органокатализ.

Нобелевскую премию по химии 2021 года присудили Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа, передает zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета.

В прошлом году награду за развитие метода редактирования генома CRISPR/Cas9 получили Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье, сообщает ТАСС.

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Церемония вручения награды пройдет, как и в прошлом году, онлайн. Кроме нобелевской медали и диплома лауреаты получат 10 млн крон (более 83 млн рублей по текущему курсу).

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