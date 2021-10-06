Экс-жена Аршавина сделала необычное заявление

Если меня попросят подписать брачный договор - прибью! - Юлия Барановская.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина - телеведущая Юлия Барановская сделала необычное заявление по поводу своего будущего избранника, передает zakon.kz со ссылкой на 5-tv.ru.

По словам телеведущей, для нее при построении новых отношений главное - это доверие.

Если меня попросят подписать брачный договор - прибью! - пригрозила Барановская в эфире "Русского Радио".

В последнее время телеведущей часто приписывают романы с разными мужчинами (с коллегой Александром Гордоном, солистом группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко, телеведущим Дмитрием Борисовым), однако Барановская отвергает любые догадки.

Я давно не обращаю внимания на то, что меня каждый месяц выдают замуж, - поделилась экс-жена Аршавина в интервью порталу "7Дней".

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Андрей Аршавин и Юлия Барановская прожили вместе девять лет. В гражданском браке родились трое детей. Пара рассталась в 2013 году. По мнению общественности, это произошло после того, как футболист встретил журналистку Алису Казьмину. При этом сам Аршавин опровергал это мнение, заверяя, что роман с Алисой у него завязался уже после расставания с Юлией. Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, а через год у пары родилась дочь. Они развелись в 2019 году.

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